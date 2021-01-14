Российских спортсменов будут вакцинировать от коронавируса добровольно

Вакцинация спортсменов от коронавирусной инфекции будет носить добровольный характер.

«Министерство спорта Российской Федерации и Федеральное медико-биологическое агентство прорабатывают вопрос о плановой вакцинации спортсменов сборных команд России от коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении Министерства спорта. — Данный вопрос рассматривался на состоявшемся в конце декабря заседании Штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх. Вакцинация будет носить добровольный характер. Предполагается вакцинировать спортсменов сборных команд страны, в том числе юношеских и молодёжных составов».

Напомним, ранее Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что обсуждает с министерством спорта России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) возможность первоочередной вакцинации игроков сборной России.

В заявлении Министерства спорта отмечается, что ФМБА разрабатывает регламент проведения вакцинации с учетом графика и особенностей тренировочных и соревновательных мероприятий, а также индивидуальных особенностей и состояния здоровья тренеров и спортсменов.

В первую очередь будут вакцинированы спортсмены, которые готовятся к выступлению на Олимпиаде в Токио. Планируется, что члены тренерского штаба будут вакцинироваться по графику Минздрава России по месту жительства.