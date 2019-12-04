Российские клубы заплатили в сумме 23,2 миллиона долларов посредникам в 2019 году

ФИФА выпустила ежегодный отчет, посвященный работе посредников и агентов на рынке международных переходов. В докладе указано, что в 2019 году в футболе произошло 17 896 трансферов, 3 558 из них (19,9 процента) — с участием посредников. По данным Международной федерации футбола, они заработали на комиссионных 653,9 миллиона долларов. Из этой суммы примерно две трети (425,5 миллиона долларов) посредникам заплатили клубы-покупатели, а еще 228,4 миллиона — клубы-продавцы.

Комиссионные растут каждый год. Если в 2014-м посредникам выплачивали 241,2 миллиона долларов в сумме, то в 2018-м — 548,4 миллиона. С прошлого года сумма увеличилась на 19,3 процента. В 148 случаях комиссионные составили больше 1 миллиона долларов. Клубы, представляющие УЕФА, потратили 95,7 процента от всех выплаченных агентам и посредникам денег в этом году.

В отчете написано, что более 80 процентов комиссионных перевели посредникам клубы, представляющие Италию, Англию, Германию, Португалию, Испанию и Францию. Российские клубы заплатили в сумме 23,2 миллиона долларов, из них 22 миллиона — клубы-покупатели. (Гоша Чернов)

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