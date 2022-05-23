Российские арбитры будут получать аналитику по командам перед матчами

Специалисты образовательного проекта «Футбологика» будут предоставлять аналитические отчеты по командам и игрокам, которые помогут арбитрам при подготовке к предстоящим матчам сезона РПЛ 2022/23, сообщает сайт РФС.

Эта практика используется УЕФА на матчах еврокубков и теперь будет доступна российским арбитрам на матчах внутреннего чемпионата

Аналитики будут исследовать поведение и характеристики игроков команд в преддверии тура и готовить подробный отчет для судей. Он будет содержать тактический анализ действий футболистов в атаке, переходной фазе, обороне и во время стандартных положений. В отчете будет дана характеристика наиболее грубым игрокам и тем, на ком чаще всего нарушают правила соперники.

Благодаря подобным отчетам с нового сезона арбитры получат дополнительные возможности при подготовке к матчам, изучении действий игроков на поле, а также смогут улучшить свои навыки предугадывания игровых ситуаций и занимать выгодную для принятия решений позицию на поле.