Валиева: «Здорово было встретиться с футболистами ЦСКА! Теперь ждем их на льду!»

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала тренировку с футболистами ЦСКА.

Во вторник, 28 июня, 16-летняя россиянка побывала на тренировке армейцев. Также на тренировке побывали ее соотечественницы Евгения Тарасова, Александра Трусова, Аделия Петросян, Майя Хромых, Дарья Усачева и Анна Щербакова.

Фигуристки поиграли футбол с футболистами красно-синих Игорем Дивеевым, Константином Кучаевым и Иваном Обляковым.

«Здорово было встретиться с футболистами ЦСКА! Теперь ждем их на льду!» — написала Валиева в Telegram-канале.