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Валиева: «Здорово было встретиться с футболистами ЦСКА! Теперь ждем их на льду!»

Валиева прокомментировала тренировку с футболистами ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала тренировку с футболистами ЦСКА.

Во вторник, 28 июня, 16-летняя россиянка побывала на тренировке армейцев. Также на тренировке побывали ее соотечественницы Евгения Тарасова, Александра Трусова, Аделия Петросян, Майя Хромых, Дарья Усачева и Анна Щербакова.

Фигуристки поиграли футбол с футболистами красно-синих Игорем Дивеевым, Константином Кучаевым и Иваном Обляковым.

«Здорово было встретиться с футболистами ЦСКА! Теперь ждем их на льду!» — написала Валиева в Telegram-канале.

Источник: https://t.me/kamilavalieva26official/283
Иван Обляков
Игорь Дивеев
Константин Кучаев
Фигурное катание
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аделия Петросян
Александра Трусова
Анна Щербакова
Дарья Усачева
Евгения Тарасова
Камила Валиева
Майя Хромых
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