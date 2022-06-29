Валиева: «Здорово было встретиться с футболистами ЦСКА! Теперь ждем их на льду!»
Валиева прокомментировала тренировку с футболистами ЦСКА
Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала тренировку с футболистами ЦСКА.
Во вторник, 28 июня, 16-летняя россиянка побывала на тренировке армейцев. Также на тренировке побывали ее соотечественницы Евгения Тарасова, Александра Трусова, Аделия Петросян, Майя Хромых, Дарья Усачева и Анна Щербакова.
Фигуристки поиграли футбол с футболистами красно-синих Игорем Дивеевым, Константином Кучаевым и Иваном Обляковым.
«Здорово было встретиться с футболистами ЦСКА! Теперь ждем их на льду!» — написала Валиева в Telegram-канале.
Источник: https://t.me/kamilavalieva26official/283
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