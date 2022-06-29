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ЦСКА объявил о переходе Бохинена в «Салернитану»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эмиль Бохинен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Эмиль Бохинен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА объявил о переходе полузащитника Эмиля Бохинена в «Салернитану».

Как сообщает пресс-служба армейцев, итальянский клуб воспользовался опцией автоматического выкупа трансфера 23-летнего норвежца, которая была прописана в арендном соглашении.

Полузащитник перешел в «Салернитану» в зимнее трансферное окно. Он сыграл 11 матчей, отдал одну результативную передачу и помог клубу сохранить прописку в серии А.

В составе красно-синих Бохинен забил два мяча в 14 матчах.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7677
Эмиль Бохинен
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ФК Салернитана
ФК ЦСКА (Москва)
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