ЦСКА объявил о переходе Бохинена в «Салернитану»
ЦСКА объявил о переходе полузащитника Эмиля Бохинена в «Салернитану».
Как сообщает пресс-служба армейцев, итальянский клуб воспользовался опцией автоматического выкупа трансфера 23-летнего норвежца, которая была прописана в арендном соглашении.
Полузащитник перешел в «Салернитану» в зимнее трансферное окно. Он сыграл 11 матчей, отдал одну результативную передачу и помог клубу сохранить прописку в серии А.
В составе красно-синих Бохинен забил два мяча в 14 матчах.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7677
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