ЦСКА сделал официальное предложение «Эспаньоле» по полузащитнику Мендесу

ЦСКА сделал официальное предложение чилийской «Эспаньоле» по полузащитнику Виктору Мендесу, сообщает ADN.

По информации источника, переговоры между клубами о трансфере 22-летнего чилийца должны начаться в ближайшие дни.

Отмечается, что интерес к полузащитнику также проявляют бразильский «Фламенго» и итальянский «Лечче».

В 2022 году Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Эспаньолу». Его контракт с чилийским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.