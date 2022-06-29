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ЦСКА сделал официальное предложение «Эспаньоле» по полузащитнику Мендесу

Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА сделал официальное предложение чилийской «Эспаньоле» по полузащитнику Виктору Мендесу, сообщает ADN.

По информации источника, переговоры между клубами о трансфере 22-летнего чилийца должны начаться в ближайшие дни.

Отмечается, что интерес к полузащитнику также проявляют бразильский «Фламенго» и итальянский «Лечче».

В 2022 году Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Эспаньолу». Его контракт с чилийским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Источник: https://www.adnradio.cl/futbol/2022/06/28/cska-moscu-hizo-una-primera-oferta-formal-por-victor-felipe-mendez.html
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