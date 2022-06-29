ЦСКА сделал официальное предложение «Эспаньоле» по полузащитнику Мендесу
ЦСКА сделал официальное предложение чилийской «Эспаньоле» по полузащитнику Виктору Мендесу, сообщает ADN.
По информации источника, переговоры между клубами о трансфере 22-летнего чилийца должны начаться в ближайшие дни.
Отмечается, что интерес к полузащитнику также проявляют бразильский «Фламенго» и итальянский «Лечче».
В 2022 году Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Эспаньолу». Его контракт с чилийским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
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|15.07
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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|17.07
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Динамо – Ростов
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