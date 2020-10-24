Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ростов» состоится на «Открытие Арене» в присутствии зрителей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Согласно заявлению, разрешенное количество болельщиков на стадионе сокращено с 15 500 человек (34,4 процента от вместимости) до 2 730 человек (6 процентов от общей вместимости).

Отмечается, что будут организованы 48 точек прохода на стадион, 438 сотрудников контрольно-распорядительной службы будут отслеживать соблюдение социального дистанцирования на трибунах. Кроме того, будет усилен дезинфекционный режим помещений, воздуха и контактных поверхностей, во всех общественных зонах установят санитайзеры и дозаторы для обеззараживания рук.

В своем заявлении Роспотребнадзор подчеркивает, что «Спартак» берет на себя обязательства об обеспечении выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 31 октября, начало — в 16.30 (мск).