Роспотребнадзор ограничил число зрителей на стадионе «Спартака» — не более 2730 человек
Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ростов» состоится на «Открытие Арене» в присутствии зрителей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Согласно заявлению, разрешенное количество болельщиков на стадионе сокращено с 15 500 человек (34,4 процента от вместимости) до 2 730 человек (6 процентов от общей вместимости).
Отмечается, что будут организованы 48 точек прохода на стадион, 438 сотрудников контрольно-распорядительной службы будут отслеживать соблюдение социального дистанцирования на трибунах. Кроме того, будет усилен дезинфекционный режим помещений, воздуха и контактных поверхностей, во всех общественных зонах установят санитайзеры и дозаторы для обеззараживания рук.
В своем заявлении Роспотребнадзор подчеркивает, что «Спартак» берет на себя обязательства об обеспечении выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса.
Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 31 октября, начало — в 16.30 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press-centr/8626-o-kontrole-za-soblyudeniem-sanitarno-epidemiologicheskikh-trebovanij-pri-provedenii-sportivnykh-meropriyatij-na-stadione-otkrytie-arena