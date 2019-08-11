Роскошный гол Крыховяка в матче "Локомотива" с "Уралом". Видео

Полузащитник "Локомотива" Гжегош Крыховяк забил третий гол своей команды в домашнем матче 5-го тура РПЛ против "Урала" (3:0).

На 76 минуте Гжегош Крыховяк поборолся за отскок, поднял мяч и по высокой дуге отправил мяч в "девятку" ворот уральской команды