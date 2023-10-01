Аршавин считает, что Бабич выглядит сильнее Джикии в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре защитников «Спартака» в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

По его словам, Срджан Бабич, несмотря на неудачные действия, является более сильным футболистом, чем капитан красно-белых Георгий Джикия, который оставался в запасе команды в трех последних встречах РПЛ.

«Бабич в игре с «Крыльями» мне не понравился, четвертый гол он привез. Но он выглядит сильнее Джикии, поэтому заслуженно является игроком основы», — сказал в эфире канала «Матч ТВ» Аршавин.

Срджан Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии» 21 августа 2023 года. 27-летний серб принял участие в пяти матчах красно-белых во всех турнирах и забил 2 гола.