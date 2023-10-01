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1 октября, 23:09

Аршавин считает, что Бабич выглядит сильнее Джикии в «Спартаке»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре защитников «Спартака» в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

По его словам, Срджан Бабич, несмотря на неудачные действия, является более сильным футболистом, чем капитан красно-белых Георгий Джикия, который оставался в запасе команды в трех последних встречах РПЛ.

«Бабич в игре с «Крыльями» мне не понравился, четвертый гол он привез. Но он выглядит сильнее Джикии, поэтому заслуженно является игроком основы», — сказал в эфире канала «Матч ТВ» Аршавин.

Срджан Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии» 21 августа 2023 года. 27-летний серб принял участие в пяти матчах красно-белых во всех турнирах и забил 2 гола.

Андрей Аршавин
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 4 : 0
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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