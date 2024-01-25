«Краснодар» не интересуется футболистом «Карабаха» Андраде

У «Краснодара» нет интереса к полузащитнику «Карабаха» Леандро Андраде, сообщает «РБ Спорт».

Ранее агент футболиста заявил, что «быки» заинтересованы в услугах 24-летнего игрока.

По информации источника, у черно-зеленых в приоритете другие футболисты. Сейчас клуб ищет правого вингера и нападающего.

Андраде выступает за «Карабах» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 33 матча, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

«Краснодар» после 18 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 38 очков.