Романцев — о скандальном интервью Аленичева: «Честный поступок. За это я его еще больше зауважал»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем отношении к экс-полузащитнику красно-белых Дмитрию Аленичеву, который в 2006 году дал интервью «СЭ» и потребовал отправить в отставку Александра Старкова, который на тот момент возглавлял красно-белых.

— Бывший футболист «Спартака» Пьянович недавно рассказал в интервью о конфликте Аленичева с тренером Старковым, заявив, что в тот момент Дмитрий был прав. Имеет ли право игрок позволять себе публично высказываться о работе тренера и отношении к нему, или это исключительный случай?

— На мой взгляд, это был честный поступок футболиста, который откровенно заявил, что не хочет и не будет работать с тренером. И объяснил причины своего решения. Хорошо знаю характер Димы, привыкшего всегда говорить все, что думает, прямо в глаза. Потому, пользуясь авторитетом лидера, он не стал ходить с жалобами к начальству, шептаться за спиной тренера и устраивать дворцовый переворот. А публично высказал свое мнение. За что я его еще больше уважаю. И счастлив, что судьба дала возможность поработать с таким талантливым и порядочным человеком, каким всегда был и остается Дмитрий Аленичев.