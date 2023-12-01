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Сегодня, 09:45

Романцев — о скандальном интервью Аленичева: «Честный поступок. За это я его еще больше зауважал»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем отношении к экс-полузащитнику красно-белых Дмитрию Аленичеву, который в 2006 году дал интервью «СЭ» и потребовал отправить в отставку Александра Старкова, который на тот момент возглавлял красно-белых.

— Бывший футболист «Спартака» Пьянович недавно рассказал в интервью о конфликте Аленичева с тренером Старковым, заявив, что в тот момент Дмитрий был прав. Имеет ли право игрок позволять себе публично высказываться о работе тренера и отношении к нему, или это исключительный случай?

— На мой взгляд, это был честный поступок футболиста, который откровенно заявил, что не хочет и не будет работать с тренером. И объяснил причины своего решения. Хорошо знаю характер Димы, привыкшего всегда говорить все, что думает, прямо в глаза. Потому, пользуясь авторитетом лидера, он не стал ходить с жалобами к начальству, шептаться за спиной тренера и устраивать дворцовый переворот. А публично высказал свое мнение. За что я его еще больше уважаю. И счастлив, что судьба дала возможность поработать с таким талантливым и порядочным человеком, каким всегда был и остается Дмитрий Аленичев.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Александр Старков. «Интервью про Старкова — честный поступок Аленичева». Романцев — о «Спартаке» и чемпионской гонке РПЛ

Дмитрий Аленичев
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
4
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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