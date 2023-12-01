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Сегодня, 09:30

Романцев — о Тюкавине: «Если он окажется в «Зените», то через год будет стоить миллионов 50»

Александр Львов
Обозреватель
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Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил вероятность перехода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит».

— Недавно Сергей Семак заявил: российский игрок обойдется «Зениту» в три-четыре раза дороже, чем иностранец аналогичного уровня. Не кажется ли вам, что это просто спекуляция на футболистах с российским паспортом, которую порождает лимит на легионеров?

— Признаюсь, прежде никогда об этом не слышал, хотя повода не верить Сергею Богдановичу у меня нет. И скорее это попахивает не спекуляцией, а одним из вариантов коррупции. Мне вспоминаются рассказы Дасаева, Родионова, Онопко — о том, как тяжело приходилось им за границей, где попасть в состав можно было, если ты доказал, что на голову сильнее местных. У нас же при всех равных в споре россиянина с легионером предпочтение часто отдают иностранцу, потому что за него заплачены большие деньги.

Что касается задирания цен на молодые таланты, то не исключаю, что это вариант, который может помочь сохранить у себя перспективного парня. Тогда это плохо. Возможно, говоря об этом, Семак имел в виду интерес к форварду «Динамо» Тюкавину, который почему-то не всегда попадал там в состав. А в «Зените» в нем видят игрока, который не только усилит команду, но еще и выйдет на новый уровень. Для этого есть все данные. И если Тюкавин все-таки окажется в «Зените», то, поверьте, через год он уже будет стоить миллионов 50. А пока все повисло в воздухе.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Александр Старков. «Интервью про Старкова — честный поступок Аленичева». Романцев — о «Спартаке» и чемпионской гонке РПЛ

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Урал
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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 - : -
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