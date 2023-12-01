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Сегодня, 09:15

Романцев — о чемпионской гонке: «Как спартаковский болельщик не желаю победы «Зениту»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что надеется на интригу в борьбе за золото в чемпионате России-2023/24.

— Даже после ничьей «Зенита» с «Краснодаром» вы настаивали, что питерцы — фавориты в золотой гонке. Поражение «быков» от «Урала» означает, что интрига умерла?

— Не стал бы спешить с выводами — впереди почти целый круг. Но моя уверенность в очередном успехе «Зенита» родилась не на пустом месте. Ушел Малком — заиграл Вендел. Исправно забивает Кассьерра, в связке с которым в атаке хорош Сергеев. В обороне стал открытием Алип. Плюс качественная скамейка, которая позволяет Семаку не хвататься за голову из-за потерь в составе. К тому же «Краснодар» в Питере не показал, что он в чем-то сильнее. Очень похоже, что та ничья стоила ему больших энергетических затрат — и это аукнулось в игре с «Уралом». Помимо потери очков, в Екатеринбурге травмировались Сафонов с Торменой, а Кордоба нарвался на удаление. Считаю, что в этом матче сказалось отсутствие у «быков» опыта борьбы за чемпионство. А у «Зенита» он есть. С другой стороны, это дело наживное. А то, что команда Галицкого растет и крепнет на глазах, — факт неоспоримый. Говорю об этом, опираясь на игровой и тренерский опыт. Ну а как спартаковский болельщик, конечно, не желаю «Зениту» победы. Надеюсь, что здесь меня правильно поймут и не обидятся питерские друзья, которых у меня в этом городе немало.

После 16 туров чемпионата России-2023/24 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 33 очками, «Краснодар», идущий вторым, отстает на 1 очко.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Александр Старков. «Интервью про Старкова — честный поступок Аленичева». Романцев — о «Спартаке» и чемпионской гонке РПЛ

Олег Романцев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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