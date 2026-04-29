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29 апреля, 18:45

Тороп вошел в топ-10 самых дорогих футбольных вратарей мира не старше 23 лет

Сергей Ярошенко

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп занял восьмое место в рейтинге самых дорогих голкиперов мира не старше 23 лет по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

Стоимость 22-летнего россинина оценили в 8,6 миллионов евро. Возглавил список 20-летний голкипер «Страсбура» Майк Пендерс (47,3 миллиона евро), права на 20-летнего бельгийца принадлежат «Челси». Второе место занял Йонас Урбиг (41 миллион евро) из «Баварии», третьим стал Робин Риссер (35,3 миллиона евро) из «Ланса».

Тороп является воспитанником армейцев. За основную команду он дебютировал в сентябре 2021 года. За это время на счету футболиста 59 матчей за красно-синих во всех турнирах, 23 раза из которых он отыграл на ноль. Вместе с ЦСКА он дважды выиграл Кубок России (2023, 2025).

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Источник: CIES
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Владислав Тороп
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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