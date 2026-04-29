Тороп вошел в топ-10 самых дорогих футбольных вратарей мира не старше 23 лет

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп занял восьмое место в рейтинге самых дорогих голкиперов мира не старше 23 лет по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

Стоимость 22-летнего россинина оценили в 8,6 миллионов евро. Возглавил список 20-летний голкипер «Страсбура» Майк Пендерс (47,3 миллиона евро), права на 20-летнего бельгийца принадлежат «Челси». Второе место занял Йонас Урбиг (41 миллион евро) из «Баварии», третьим стал Робин Риссер (35,3 миллиона евро) из «Ланса».

Тороп является воспитанником армейцев. За основную команду он дебютировал в сентябре 2021 года. За это время на счету футболиста 59 матчей за красно-синих во всех турнирах, 23 раза из которых он отыграл на ноль. Вместе с ЦСКА он дважды выиграл Кубок России (2023, 2025).

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