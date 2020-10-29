Романцев объяснил, почему рано закончил тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев объяснил, почему рано закончил тренировать. Специалист с 1999 по 2002 год совмещал посты в сборной и клубе, а также занимал должность президента красно-белых. В 2005 году он покинул московское «Динамо» в возрасте 51 года и с тех пор ограничивался только работой тренером-консультантом.

— Я переоценил свои силы, когда работал на трех работах одновременно, — сказал Олег Романцев в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Я думал: отдохну год, два, пять... А вот уже прошло 17-18 лет, а я не хочу работать. Я, видимо, так наелся этой работой. Просыпаешься, думаешь... Если б работал сейчас, нужно идти на тренировку, просмотры. Смог бы я? Нет, не смог. А работать вполсилы? Нет.

Я все сам старался делать: и разминку, и основную часть, и заключительную, и разбор. Только тогда команда может получиться, если чувствует присутствие главного тренера. Когда игроки отдаются на откуп тренерам по физподготовке, тактике... Вообще не понимаю, зачем тогда главный тренер, если тренер по тактике будет объяснять тактику? Но это только мое мнение.

У нас когда Константин Иванович (Бесков) не приезжал, был второй тренер Новиков, это был день отдыха.