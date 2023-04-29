Романцев — о видеоповторах: «Сама идея хорошая, но ее воплощение пока принимается болезненно»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» высказал мнение о работе системы видеоповторов.

«Все новое, как правило, тяжело приживается. Сама идея хорошая, – подчеркнул Романцев. – Но то, как она претворяется в жизнь, пока принимается болезненно. Это и большие паузы в игре, и обсуждение спорных моментов между арбитром и ВАР, и странные трактовки схожих эпизодов. А потом еще задним числом многое выносится на ЭСК. Кстати, она признала ошибочным назначение Ивановым того самого пенальти в ворота «Динамо». По ходу встречи к тому же выводу пришел и ВАР. Но арбитр настоял на своем. Так зачем тогда нужны эти видеоассистенты?

Каюсь, меня, как болельщика «Спартака», смелость Иванова порадовала. Но сразу подумалось – а что, если завтра он в наши ворота такой 11-метровый назначит? К десяти (!) рекордным пенальти в туре ВАР и АВАР тоже руки приложили. Словом, что ни говори, нам с этим жить. Думаю, еще десяток лет как минимум».