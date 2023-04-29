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29 апреля, 10:45

Романцев — о видеоповторах: «Сама идея хорошая, но ее воплощение пока принимается болезненно»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» высказал мнение о работе системы видеоповторов.

«Все новое, как правило, тяжело приживается. Сама идея хорошая, – подчеркнул Романцев. – Но то, как она претворяется в жизнь, пока принимается болезненно. Это и большие паузы в игре, и обсуждение спорных моментов между арбитром и ВАР, и странные трактовки схожих эпизодов. А потом еще задним числом многое выносится на ЭСК. Кстати, она признала ошибочным назначение Ивановым того самого пенальти в ворота «Динамо». По ходу встречи к тому же выводу пришел и ВАР. Но арбитр настоял на своем. Так зачем тогда нужны эти видеоассистенты?

Каюсь, меня, как болельщика «Спартака», смелость Иванова порадовала. Но сразу подумалось – а что, если завтра он в наши ворота такой 11-метровый назначит? К десяти (!) рекордным пенальти в туре ВАР и АВАР тоже руки приложили. Словом, что ни говори, нам с этим жить. Думаю, еще десяток лет как минимум».

 
Самюэль Жиго. «Титов прав – «Спартаку» стоит подумать о возвращении Жиго». Романцев – о Дуарте, Промесе, Карпине и работе ВАР

 

Олег Романцев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
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Гленн Бейл

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 24 1 4
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 15 1 2
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