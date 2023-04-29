Федотов: «Не существует опции, предписывающей Языджи вернуться в ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на слухи о том, что он не хочет видеть в команде Юсуфа Языджи.

«Тема подогревается непонятно кем и зачем. Игрок принадлежит «Лиллю», арендован «Трабзонспором». Не существует опции, предписывающей ему вернуться в ЦСКА. Читаем, как и все, удивляемся», — цитирует Федотова match.tv.

Ранее портал 61saat сообщил о том, что ЦСКА начал переговоры по трансферу Языджи. 26-летний турок принадлежит «Лиллю». Аренда в «Трабзонспоре» завершится 30 июня. На его счету 5 голов в 20 матчах в сезоне.

С января по июнь 2022 года футболист играл за ЦСКА на правах аренды. В составе армейцев он провел 12 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.