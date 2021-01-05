Романцев — о работе Николича: «Никогда не слышал в футболе о достойном поражении»
Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался о главном тренере «Локомотива» Марко Николиче. По его словам, клуб после ухода Юрия Семина стал неинтересным.
На данный момент «Локомотив» занимает восьмую строчку турнирной таблицы РПЛ. В Лиге чемпионов команда потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью.
— А Николич — «удобный» тренер?
— Я коллег не обсуждаю. Скажу лишь, что после ухода Семина мне «Локомотив» стал неинтересен. И очень удивился, когда узнал, что его поражение от «Баварии» назвали достойным. Никогда не слышал в футболе ничего подобного.
— После отставки Семина пришел черед смены и самого клубного руководства «Локомотива». Не удивились?
— Нисколько — ломать, не строить. Жаль только трудов Палыча, который из руин поднимал свой «Локо». Но такова наша профессия... Не зря незабвенный Владимир Высоцкий писал — «лишь мгновение ты наверху...». Это и про тренеров.
Полная версия интервью Романцева — здесь.
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