Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался о главном тренере «Локомотива» Марко Николиче. По его словам, клуб после ухода Юрия Семина стал неинтересным.

На данный момент «Локомотив» занимает восьмую строчку турнирной таблицы РПЛ. В Лиге чемпионов команда потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью.

— А Николич — «удобный» тренер?

— Я коллег не обсуждаю. Скажу лишь, что после ухода Семина мне «Локомотив» стал неинтересен. И очень удивился, когда узнал, что его поражение от «Баварии» назвали достойным. Никогда не слышал в футболе ничего подобного.

— После отставки Семина пришел черед смены и самого клубного руководства «Локомотива». Не удивились?

— Нисколько — ломать, не строить. Жаль только трудов Палыча, который из руин поднимал свой «Локо». Но такова наша профессия... Не зря незабвенный Владимир Высоцкий писал — «лишь мгновение ты наверху...». Это и про тренеров.

Полная версия интервью Романцева — здесь.