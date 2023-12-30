Тихонов назвал Ивича тренером года в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов выбрал тренера года в РПЛ.

«Тренер года — Ивич. Потому что от «Краснодара» никто не ожидал, что может так выглядеть. Да, команда не всегда играет, как говорится, по-чемпионски. Но она стабильна, не проваливается. Может, после игр сборной «Краснодар» выдал плохой матч. А так практически ровно провел первую часть сезона», — приводит слова Тихонова Sport24.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ.