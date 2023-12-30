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Алаев назвал зимние туры РПЛ главным разочарованием 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев назвал главное разочарование 2023 года.

«Зимние туры РПЛ, в особенности матчи «Балтика» — «Спартак», ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит». Мне было очень сложно в этот период. Я понимал, что мы могли иначе отреагировать на эту ситуацию. Но не хочется сейчас посыпать голову пеплом. Мы признали ошибки, где-то действительно не могли повлиять. Но я уверен, что у нас есть ресурсы сделать так, чтобы таких матчей больше не было», — приводит слова Алаева Sport24.

3 декабря матч ЦСКА и «Ростова» (2:0) в 17-м туре РПЛ прошел во время сильного снегопада. Поле пытались привести в относительный порядок с помощью техники и лопат, расчистка газона продолжалась даже во время игры. В послематчевом интервью главный тренер ростовчан Валерий Карпин заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?» За свои высказывания Карпин был дисквалифицирован КДК на два матча (один условно).

В тот день также прошел матч «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Изначально игра должна была начаться в 16.30, но ее перенесли на полчаса из-за снегопада.

Источник: https://sport24.ru/football/news-608699-alayev-nazval-glavnoye-razocharovaniye-2023-goda-ponimal-chto-my-mogli-inache-otreagirovat-na-etu-situatsiyu
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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