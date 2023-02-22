Роман Шишкин объявил о завершении карьеры футболиста

Бывший защитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин объявил о завершении карьеры.

«Я сейчас отдыхаю от футбола, и вы первые, кому это говорю официально: я закончил карьеру игрока», — приводят «Известия» слова Шишкина.

Шишкин — воспитанник «Спартака». Помимо красно-белых и «Локомотива», он играл за «Крылья Советов», «Краснодар» и «Торпедо». Последним клубом в карьере 36-летнего россиянина стало ногинское «Знамя».

Вместе с «Локомотивом» Шишкин дважды выигрывал Кубок России.