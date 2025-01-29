Шишкин: «Бабич не основополагающий игрок «Спартака», но фигура важная»

Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин считает, что красно-белым не нужно продавать защитника Срджана Бабича в зимнее трансферное окно.

«Думаю, Бабич не основополагающий игрок красно-белых, но фигура важная. Во-первых, левоногий центральный защитник — редкость в нашем чемпионате, да и в мире с ними дефицит. Наверняка к нему есть интерес из других клубов. Думаю, он до лета останется в «Спартаке», учитывая шансы на чемпионство.

Основной момент, что Станкович и Бабич одной национальности, поэтому он его захочет оставить. Не знаю, насколько у Бабича денежное предложение, но главный тренер сделает все, чтобы сохранить одного из лучших футболистов своей команды», — цитирует Legalbet Шишкина.