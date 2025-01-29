Клубы из Польши и Венгрии могут перехватить Паскалуцэ у «Химок»

Полузащитник Кристиан Паскалуцэ может покинуть сборы «Химок», проходящие в Турции, сообщает Legalbet.

19-летний молдавский футболист, которым интересовались ЦСКА и «Факел», привлек внимание клубов из Польши и Венгрии. Они приглашают молдавского футболиста на просмотр.

Последним клубом Паскалуцэ был молдавский «Спартаний», который он покинул 23 января в статусе свободного агента.