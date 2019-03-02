Роман Шишкин: "Безбородов упустил нити игры. Сказал ему об этом во время матча"

Защитник "Крыльев Советов" Роман Шишкин выразил недовольство работой арбитра Владислава Безбородова на матче 18-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2).

– Что скажете о судействе?

– Смысла уже нет. Ничего уже не изменишь. Как оно было в игре – так и останется в истории. Я лично потратил много эмоций, как и обе команды, но, к сожалению, получилось, как получилось.

– Согласны, что Владислав Безбородов упустил нити игры?

– Я ему это в игре сказал. Мог бы одним решением вначале все изменить, и ничего бы не было.

– Это вы о каком решении?

– Когда в нашу сторону пошла атака и после нее началась небольшая потасовка. Потом он немного потерял нити игры, но это человеческий фактор.

– Вы с особым настроем выходили на поле против "Локомотива"?

– Да нет. Я уже больше двух лет не играю за эту команду. Да, у меня здесь много знакомых ребят, но для меня это был обычный календарный матч. (Елена Григорьевская)

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