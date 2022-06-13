Роман Широков: «После возвращения Кайо, Кордобы и Уткина «Краснодар» станет еще сильнее»

Экс-футболист «Краснодара» Роман Широков прокомментировал возвращение Кайо, Джона Кордобы и Даниила Уткина в расположение «Краснодара».

«Безусловно, после возвращения Кайо, Кордобы и Уткина «Краснодар» станет еще сильнее. Сможет ли команда претендовать на тройку? Надо еще посмотреть, может кто и уйдет из нынешних футболистов, но так у «Краснодара» сейчас боеспособный состав», — сказал Широков «РБ Спорт».

Напомним, 3 марта все иностранные футболисты быков приостановили действие контрактов после разрешения ФИФА.

«Краснодар» смог занять четвертую строчку в турнирной таблице по итогам завершившегося сезона РПЛ.