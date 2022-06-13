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Роман Широков: «После возвращения Кайо, Кордобы и Уткина «Краснодар» станет еще сильнее»

Роман Широков прокомментировал возвращение Кайо, Кордобы и Уткина в «Краснодар»
Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист «Краснодара» Роман Широков прокомментировал возвращение Кайо, Джона Кордобы и Даниила Уткина в расположение «Краснодара».

«Безусловно, после возвращения Кайо, Кордобы и Уткина «Краснодар» станет еще сильнее. Сможет ли команда претендовать на тройку? Надо еще посмотреть, может кто и уйдет из нынешних футболистов, но так у «Краснодара» сейчас боеспособный состав», — сказал Широков «РБ Спорт».

Напомним, 3 марта все иностранные футболисты быков приостановили действие контрактов после разрешения ФИФА.

«Краснодар» смог занять четвертую строчку в турнирной таблице по итогам завершившегося сезона РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-posle-vozvrashheniya-kordoby-utkina-i-kajo-krasnodar-stanet-eshhe-sil-nee/
Даниил Уткин
Джон Кордоба
Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
Роман Широков
ФК Краснодар
0
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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