Павлюченко — о Дзюбе: «Приходит время, когда осознаешь, что нужно уходить»
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».
«Очевидно, что Артем Дзюба способен помочь «Зениту» сегодня, он игрок хорошего уровня, — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru. — Артем, наверное, хочет пойти в другом направлении. Не знаю, куда он пойдет и собирается ли дальше играть, я с ним не разговаривал. Но приходит время, когда осознаешь, что нужно уходить. В последнее время Артем не играл и не был основным футболистом, понял, что пора уже, надо давать дорогу молодым. Буду следить куда дальше пойдет Дзюба. Очень хотелось бы, чтобы он не заканчивал карьеру и пару сезонов еще поиграл, у него хватит сил.
Думаю, в ближайшее время мы узнаем о его планах. Пока его ноги двигаются, пускай играет, неважно где, в России или за рубежом. Важно чтоб играл, а так все зависит от него».
Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. Вместе с командой форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0