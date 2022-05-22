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Павлюченко — о Дзюбе: «Приходит время, когда осознаешь, что нужно уходить»

Роман Павлюченко прокомментировал уход Артема Дзюбы из «Зенита»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

«Очевидно, что Артем Дзюба способен помочь «Зениту» сегодня, он игрок хорошего уровня, — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru. — Артем, наверное, хочет пойти в другом направлении. Не знаю, куда он пойдет и собирается ли дальше играть, я с ним не разговаривал. Но приходит время, когда осознаешь, что нужно уходить. В последнее время Артем не играл и не был основным футболистом, понял, что пора уже, надо давать дорогу молодым. Буду следить куда дальше пойдет Дзюба. Очень хотелось бы, чтобы он не заканчивал карьеру и пару сезонов еще поиграл, у него хватит сил.

Думаю, в ближайшее время мы узнаем о его планах. Пока его ноги двигаются, пускай играет, неважно где, в России или за рубежом. Важно чтоб играл, а так все зависит от него».

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. Вместе с командой форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/pavlyuchenko-v-poslednee-vremya-dzyuba-ne-byl-osnovnym-futbolistom-i-ponyal-chto-nado-davat-dorogu-m-1272927/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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20%

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Сочи 5
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25%

3.60

П1

20%

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14%

1.70
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Химки 2
Спартак 1
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24%

2.20

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1.64

Х

19%

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Артем Дзюба
Футбол
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1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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