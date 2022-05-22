Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

«Очевидно, что Артем Дзюба способен помочь «Зениту» сегодня, он игрок хорошего уровня, — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru. — Артем, наверное, хочет пойти в другом направлении. Не знаю, куда он пойдет и собирается ли дальше играть, я с ним не разговаривал. Но приходит время, когда осознаешь, что нужно уходить. В последнее время Артем не играл и не был основным футболистом, понял, что пора уже, надо давать дорогу молодым. Буду следить куда дальше пойдет Дзюба. Очень хотелось бы, чтобы он не заканчивал карьеру и пару сезонов еще поиграл, у него хватит сил.

Думаю, в ближайшее время мы узнаем о его планах. Пока его ноги двигаются, пускай играет, неважно где, в России или за рубежом. Важно чтоб играл, а так все зависит от него».

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. Вместе с командой форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка России.