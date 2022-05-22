«Крылья Советов» не будут выкупать форварда Игнатьева у «Рубина»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о будущем нападающего Ивана Игнатьева, который находился в клубе на правах аренды.

«Крылья» не продлевают аренду, поэтому Ваня Игнатьев отправляется в «Рубин», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

23-летний форвард выступал за самарский клуб с февраля 2022 года. В сезоне РПЛ-2021/22 он сыграл в составе «Крыльев» пять матчей и забил один гол.

«Рубин» по итогам чемпионата России занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ.