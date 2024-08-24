Павлюченко поддержал Соболева: «Очень плохая ситуация. Хочу, чтобы он играл на российских стадионах»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» оценил ситуацию с форвардом красно-белых Александром Соболевым.

«Мне очень жалко, что такая ситуация произошла. Многие футболисты через это проходили. Поклонники хотят видеть его на поле, а Соболева там нет. Очень плохая ситуация. Хочу, чтобы он играл. И уже не важно, где — ЦСКА, «Динамо», «Локомотив». Главное, чтобы он играл на российских стадионах, чтобы радовал болельщиков», — сказал Павлюченко «СЭ».

Футболист выступает за «Спартак» с 2020 года. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что Соболев ведет переговоры о возможном переходе в «Зенит».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых.