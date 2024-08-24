ЦСКА — «Акрон»: Обляков удвоил преимущество хозяев

ЦСКА забил второй гол в матче против «Акрона» в 6-м туре РПЛ — 2:0.

На 60-й минуте за армейцев забил Иван Обляков, отличившийся после передачи Виктора Давилы на пустые ворота.