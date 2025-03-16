Орещук о Батракове: «Соперники к нему уже привыкли. Следующий сезон многое покажет»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в дерби с бело-голубыми (1:2) в 21-м туре РПЛ.
— Батраков держит планку?
— Отдал уже седьмую голевую передачу в РПЛ. Но, на мой взгляд, выглядит уже не так как ярко, как это было осенью.
— Почему?
— Соперники к нему приноровились, знают, как против него играть. Поначалу не до конца понимали, кто это, что это... А теперь привыкли. Алексею будет непросто, но он все равно приносит пользу. Надо смотреть на дистанции. Следующий сезон станет для него определяющим. Испытание медными трубами. При этом Батраков, конечно, большой талант.
— Не смущает, что Батраков до сих пор не продлил контракт с «Локо»?
— А у него разве летом истекает срок соглашения?
— Нет.
— Ну тогда не страшно. Время еще есть.
19-летний Батраков в этом сезоне забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в 27 матчах за «Локомотив».
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|И
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
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3
|Локомотив
|0
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|0-0
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4
|Спартак
|0
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
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|0-0
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -