Орещук о Батракове: «Соперники к нему уже привыкли. Следующий сезон многое покажет»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в дерби с бело-голубыми (1:2) в 21-м туре РПЛ.

— Батраков держит планку?

— Отдал уже седьмую голевую передачу в РПЛ. Но, на мой взгляд, выглядит уже не так как ярко, как это было осенью.

— Почему?

— Соперники к нему приноровились, знают, как против него играть. Поначалу не до конца понимали, кто это, что это... А теперь привыкли. Алексею будет непросто, но он все равно приносит пользу. Надо смотреть на дистанции. Следующий сезон станет для него определяющим. Испытание медными трубами. При этом Батраков, конечно, большой талант.

— Не смущает, что Батраков до сих пор не продлил контракт с «Локо»?

— А у него разве летом истекает срок соглашения?

— Нет.

— Ну тогда не страшно. Время еще есть.

19-летний Батраков в этом сезоне забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в 27 матчах за «Локомотив».