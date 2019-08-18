Роман Нойштедтер: «Черед одну-две недели у «Динамо» будет другая игра»

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что бело-голубые показали неплохую игру.

— Как оцениваете дебют Филиппа?

— Видно, что силенок ему пока не хватает, но сразу было видно его уровень. Мы иногда хорошо выходили в атаку, он хорошо располагается в зонах, где должен быть, где можно выводить атаку и один вываливается на защитника. Если он наберет форму на сто процентов — то команда из-за него будет играть еще лучше.

— «Динамо» часто пропускает во втором отрезке матча. Почему так получатся?

— Мы играли против команды очень хорошего уровня, которая выступает в Лиге чемпионов. Мы хорошо начали встречу. В конце железнодорожники забили мяч, а у нас не получилось. Поэтому поиграли.

— В «Динамо» много новых футболистов. Сегодня было восемь новых человек в стартовом составе. Сколько времени надо, чтобы сыграться?

— Я не знаю, но нам надо это делать побыстрее. Иногда было видно, что мы хорошо играем вместе. Я сам появился к «Динамо» недавно. Надо еще узнать партнеров. Как они играют, располагаются. Через одну-две недели у нас будет совсем другая игра.

— Вы в центре играете с Каборе, Артур Юсупов больше подключается в атаку. Как между вами распределяются функции.

— Мы никогда не играем на одной линии. Один чуть повыше, другой пониже, чтобы развивать атаку. В матче было видно хорошее расположение. Еще не все хорошо на сто процентов, но думаю, в паре ситуаций мы сыграли хорошо. Это должна быть наша игра, потому что у нас есть футболисты, которые умеют располагаться в открытой зоне, чтобы развивать атаку.

— Нет ли в команде нервозной обстановки из-за результатов?

— Мы же выходим на поле, а не тренер. Мы сегодня хорошо начали встречу и видно, что команда живая, что она работает. Если будем дальше так работать — то играть станем лучше и набирать очки. Мы играли с «Локомотивом». Это команда очень высокого уровня.

— Как вам чемпионат России?

— Пока не могу сказать. Стадион у нас хороший, болельщики поддерживают. Здесь испытываешь очень хорошие ощущения, когда выходишь на поле. (Елена Григорьевская)

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