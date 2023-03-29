Дзюба стал лучшим игроком РПЛ в марте

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в марте.

В марте 34-летний футболист провел за железнодорожников 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 20 матчах. В 21-м туре РПЛ команда на выезде сыграет против «Пари НН» 1 апреля.