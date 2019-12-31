РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Роман Березовский покинул «Сочи»

11:08
Теги:

Тренер «Сочи» Роман Березовский покинул команду, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 45-летний специалист работал тренером в «Сочи», а после ухода Александра Точилина стал и. о. главного тренера. Он выводил команду на матчи чемпионата России с «Уфой» (1:1) и «Рубином» (1:1), прервав серию из трех поражений подряд.

— Для меня это было незабываемое время! Самые лучшие воспоминания о людях и о городе! Если будет возможность, обязательно буду приезжать в Сочи! Наилучшие пожелания всем! Большое желание, чтобы людей на стадионе становилось все больше, а игра и результаты все лучше и лучше! С наступающим, сочинцы!, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи».

По информации «СЭ», Березовский может возглавить армянский «Пюник».

Дополнительная информация

http://www.pfcsochi.ru/news/events/2019-2020/roman-berezovskiy-pokidaet-sochi-/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир