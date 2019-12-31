Роман Березовский покинул «Сочи»

Тренер «Сочи» Роман Березовский покинул команду, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 45-летний специалист работал тренером в «Сочи», а после ухода Александра Точилина стал и. о. главного тренера. Он выводил команду на матчи чемпионата России с «Уфой» (1:1) и «Рубином» (1:1), прервав серию из трех поражений подряд.

— Для меня это было незабываемое время! Самые лучшие воспоминания о людях и о городе! Если будет возможность, обязательно буду приезжать в Сочи! Наилучшие пожелания всем! Большое желание, чтобы людей на стадионе становилось все больше, а игра и результаты все лучше и лучше! С наступающим, сочинцы!, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи».

По информации «СЭ», Березовский может возглавить армянский «Пюник».