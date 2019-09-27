Роман Березовский: «Ахмату» нужна свежая кровь

Тренер «Сочи» Роман Березовский поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России с «Ахматом». В активе обеих команд по девять очков.

— Мне кажется, что «Ахмату» чуть-чуть не хватило в плане комплектации состава, новых игроков, нового вдоха, — цитируют «Известия» Березовского. — Команда уже не первый сезон играет фактически тем же составом, при этом многие ребята становятся возрастными. Наверное, грозненцам нужна свежая кровь. Тем не менее уверен, что они будут с нами биться на максимуме и матч получится очень сложным для обеих команд и интересным для болельщиков.

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