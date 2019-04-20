21:40 | Футбол — РПЛ

Роман Бабаев: "У Дивеева тяжелое сотрясение мозга"

1
Обсудить

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после ничьей с "Локомотивом" (1:1) поделился мнением о матче и рассказал о травмах Дивеева и Бекао.

– Как оцениваете игру и результат?

– Игра получилась интересная. Результат справедлив, потому что на победу никто не наиграл. В концовке нам было тяжело, особенно когда Дивеев получил травму. Поэтому был достойный соперник и полный стадион, футбольная атмосфера. Понятно, что хотелось победить, но думаю, что по такой игре одно очко – это лучше, чем ничего.

– Уже известно, что с Дивеевым и Бекао?

– У Дивеева тяжелое сотрясение мозга. Сейчас его повезут на обследование. У Бекао травма голеностопа. Ему тоже предстоит обследование. (Елена Григорьевская)

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ