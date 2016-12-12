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Роман Бабаев: "Спортивный директор "Эвертона" даже не обмолвился о Дзагоеве"

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Генеральный директор ЦСКА прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что уже зимой полузащитник Алан Дзагоев может перейти в "Эвертон". Он добавил, что спортивный директор английской команды приезжал на матч ЦСКА повидаться со знакомыми.

 
21 октября 2015 года. Химки. ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Полузащитник армейцев Алан ДЗАГОЕВ атакует ворота "красных дьяволов". Станут ли встречи хавбека с "МЮ" регулярными?Дзагоев - в "Эвертоне"? Взгляд из Англии

– На данный момент все эти разговоры абсолютно беспочвенны. Никаких обращений, предложений и даже звонков в клуб на эту тему не поступало. Другой вопрос, что Алан – футболист достаточно высокого уровня. И я не удивлюсь, что рано или поздно европейский клуб выйдет на нас с предложением по Дзагоеву.

– Сегодня такого предложения нет?

– Как я уже сказал, сейчас все это безосновательно. Более того, сидели вместе на трибуне со спортивным директором "Эвертона". Мы хорошо знакомы, он до этого работал в "Лестере", принимал участие в трансфере Мусы. Он просто приехал повидаться. У нас хорошие отношения. Мы с ним общались. Но он даже ни словом не обмолвился о том, что "Эвертон" рассматривает Алана в это трансферное окно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Бабаева – в ближайшее время в "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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вперёд Спартак!

Какая Англия? Я же написал вчера, что в лучшем случае Алания.)))))))))))))))))))))

18:08

MMM_M

слухи распускают агенты. на сам деле он никому не нужен. игрок 15 минут.

17:38

shpasic

может, Эвертон хочет бегемота купить? не спрашивали?

16:10

asc0002

Вот и ответ, никому не нужны наши поленья

16:08

Паренек с Урала

Чего и стоило ожидать!

15:44

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