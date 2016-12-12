Роман Бабаев: "Спортивный директор "Эвертона" даже не обмолвился о Дзагоеве"

Генеральный директор ЦСКА прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что уже зимой полузащитник Алан Дзагоев может перейти в "Эвертон". Он добавил, что спортивный директор английской команды приезжал на матч ЦСКА повидаться со знакомыми.
– На данный момент все эти разговоры абсолютно беспочвенны. Никаких обращений, предложений и даже звонков в клуб на эту тему не поступало. Другой вопрос, что Алан – футболист достаточно высокого уровня. И я не удивлюсь, что рано или поздно европейский клуб выйдет на нас с предложением по Дзагоеву.
– Сегодня такого предложения нет?
– Как я уже сказал, сейчас все это безосновательно. Более того, сидели вместе на трибуне со спортивным директором "Эвертона". Мы хорошо знакомы, он до этого работал в "Лестере", принимал участие в трансфере Мусы. Он просто приехал повидаться. У нас хорошие отношения. Мы с ним общались. Но он даже ни словом не обмолвился о том, что "Эвертон" рассматривает Алана в это трансферное окно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полная версия интервью Бабаева – в ближайшее время в "СЭ"
Леонид Слуцкий: "Не удивлюсь, если Дзагоев продолжит карьеру на более высоком уровне"
вперёд Спартак!
Какая Англия? Я же написал вчера, что в лучшем случае Алания.)))))))))))))))))))))
18:08
MMM_M
слухи распускают агенты. на сам деле он никому не нужен. игрок 15 минут.
17:38
shpasic
может, Эвертон хочет бегемота купить? не спрашивали?
16:10
asc0002
Вот и ответ, никому не нужны наши поленья
16:08
Паренек с Урала
Чего и стоило ожидать!
15:44