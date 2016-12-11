Liverpool Echo: "Эвертон" провел переговоры с Дзагоевым

Представители "Эвертона" провели переговоры с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым, утверждает Liverpool Echo. По информации издания, 26-летний хавбек сборной России является приоритетной трансферной целью английского клуба этой зимой.

Ранее в СМИ появилась информация, что спортивный директор "ирисок" Стив Уолш посетили матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - ЦСКА для просмотра Дзагоева. Главный тренер ливерпульской команды Роналд Куман попросил Уолша подыскать креативных игроков для команды.

Сам Дзагоев в начале это недели открыто заявил в интервью, что хотел бы играть в премьер-лиге. Правда, источник утверждает, что "Эвертону" может навязать борьбу за армейского хавбека "Вест Хэм" Славена Билича, также ищущий пути усиления команды.

В 2012 году Дзагоевым активно интересовался "Тоттенхэм".

- Я был готов к переходу, - вспоминает сам Дзагоев. - Но ЦСКА не получил конкретного предложения. Мне нравится английская премьер-лига. Для меня было бы здорово играть в серьезном английском клубе. Интерес со стороны других клубов АПЛ? Я таких не помню.

Полузащитник, выступающий за ЦСКА с 2008 года, в текущем сезоне сыграл в 11 матчах и забил 1 гол. Сайт transfermarkt.de утверждает, что контракт Дзагоева с красно-синими рассчитан до 30 июня 2019 года, и его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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