11:51 | ФУТБОЛ — Англия

Liverpool Echo: "Эвертон" провел переговоры с Дзагоевым

Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Представители "Эвертона" провели переговоры с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым, утверждает Liverpool Echo. По информации издания, 26-летний хавбек сборной России является приоритетной трансферной целью английского клуба этой зимой.

 
Алан ДЗАГОЕВ.Алан Дзагоев: "Хотел бы играть в Европе"

Ранее в СМИ появилась информация, что спортивный директор "ирисок" Стив Уолш посетили матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - ЦСКА для просмотра Дзагоева. Главный тренер ливерпульской команды Роналд Куман попросил Уолша подыскать креативных игроков для команды.

Сам Дзагоев в начале это недели открыто заявил в интервью, что хотел бы играть в премьер-лиге. Правда, источник утверждает, что "Эвертону" может навязать борьбу за армейского хавбека "Вест Хэм" Славена Билича, также ищущий пути усиления команды.

В 2012 году Дзагоевым активно интересовался "Тоттенхэм".

- Я был готов к переходу, - вспоминает сам Дзагоев. - Но ЦСКА не получил конкретного предложения. Мне нравится английская премьер-лига. Для меня было бы здорово играть в серьезном английском клубе. Интерес со стороны других клубов АПЛ? Я таких не помню.

Полузащитник, выступающий за ЦСКА с 2008 года, в текущем сезоне сыграл в 11 матчах и забил 1 гол. Сайт transfermarkt.de утверждает, что контракт Дзагоева с красно-синими рассчитан до 30 июня 2019 года, и его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Леонид Слуцкий: "Не удивлюсь, если Дзагоев продолжит карьеру на более высоком уровне"

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Бергкамп 10

DR_DRIVE скорее ты заметил, что в РПЛ нет скорости по сравнению с командами из АПЛ!В АПЛ не все по-головно Бельерины, Бэйнсы, Уоллкоты и прочие бегунки...Вольется он в английский футбол.

12:57

DR_DRIVE

Не потянет Дзагоев АПЛ, нет у него скорости, я давно обратил внимание на это. И если в чемпионате с кокошей и ему подобными он ещё смотрелся, то в Англии будет телегой для команды, ну думаю, к возвращению Слуцкого в ЦСКА его со скамейки Эвертона вернут.

12:41

Бергкамп 10

бэрри уже 35 хорошая замена..точно не затеряется

12:37

merniloskut

В Ливерпуле есть только один солидный клуб! А Эвертон как откидной стульчак!)))

12:26

lokofanat

Года два-три назад надо было переходить, теперь в лучшем случае отыграет сезон-другой и сдуется, как Аршавин. Если вообще заиграет.

12:24

1 JAMAL

Если бы интересовался Ливерпуль - другой дело, а так, пример "сотрудничества Эвертона" с Билялетдиновым уже есть и увы отрицательный !! Не стоит в угоду болел конкурентов, переходить в английский середнячок.

12:19

Гаттузо зол!

Эвертон хочет еще раз наступить на грабли ПЛ: Биляш, Ньяссе, Траоре. Берите, берите! Ведь днищенская АПЛ берет всех мало-мальски подходящих.

12:18

Гаттузо зол!

Эвертон еще не на все грабли ПЛ наступил: Биляш, Ньяссе, Траоре. Но надо брать, ведь днищенская АПЛ гребет все мало-мальски подходящее.

12:11

Бармалей3000

Эвертон в России очень вероятно был бы чемпионом!!!

12:09

Fedor062

Алан, переходи и не думай!!!

12:03

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ