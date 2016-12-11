Liverpool Echo: "Эвертон" провел переговоры с Дзагоевым

Представители "Эвертона" провели переговоры с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым, утверждает Liverpool Echo. По информации издания, 26-летний хавбек сборной России является приоритетной трансферной целью английского клуба этой зимой.
Ранее в СМИ появилась информация, что спортивный директор "ирисок" Стив Уолш посетили матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - ЦСКА для просмотра Дзагоева. Главный тренер ливерпульской команды Роналд Куман попросил Уолша подыскать креативных игроков для команды.
Сам Дзагоев в начале это недели открыто заявил в интервью, что хотел бы играть в премьер-лиге. Правда, источник утверждает, что "Эвертону" может навязать борьбу за армейского хавбека "Вест Хэм" Славена Билича, также ищущий пути усиления команды.
В 2012 году Дзагоевым активно интересовался "Тоттенхэм".
- Я был готов к переходу, - вспоминает сам Дзагоев. - Но ЦСКА не получил конкретного предложения. Мне нравится английская премьер-лига. Для меня было бы здорово играть в серьезном английском клубе. Интерес со стороны других клубов АПЛ? Я таких не помню.
Полузащитник, выступающий за ЦСКА с 2008 года, в текущем сезоне сыграл в 11 матчах и забил 1 гол. Сайт transfermarkt.de утверждает, что контракт Дзагоева с красно-синими рассчитан до 30 июня 2019 года, и его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
Леонид Слуцкий: "Не удивлюсь, если Дзагоев продолжит карьеру на более высоком уровне"
Бергкамп 10
DR_DRIVE скорее ты заметил, что в РПЛ нет скорости по сравнению с командами из АПЛ!В АПЛ не все по-головно Бельерины, Бэйнсы, Уоллкоты и прочие бегунки...Вольется он в английский футбол.
12:57
DR_DRIVE
Не потянет Дзагоев АПЛ, нет у него скорости, я давно обратил внимание на это. И если в чемпионате с кокошей и ему подобными он ещё смотрелся, то в Англии будет телегой для команды, ну думаю, к возвращению Слуцкого в ЦСКА его со скамейки Эвертона вернут.
12:41
Бергкамп 10
бэрри уже 35 хорошая замена..точно не затеряется
12:37
merniloskut
В Ливерпуле есть только один солидный клуб! А Эвертон как откидной стульчак!)))
12:26
lokofanat
Года два-три назад надо было переходить, теперь в лучшем случае отыграет сезон-другой и сдуется, как Аршавин. Если вообще заиграет.
12:24
1 JAMAL
Если бы интересовался Ливерпуль - другой дело, а так, пример "сотрудничества Эвертона" с Билялетдиновым уже есть и увы отрицательный !! Не стоит в угоду болел конкурентов, переходить в английский середнячок.
12:19
Гаттузо зол!
Эвертон хочет еще раз наступить на грабли ПЛ: Биляш, Ньяссе, Траоре. Берите, берите! Ведь днищенская АПЛ берет всех мало-мальски подходящих.
12:18
Гаттузо зол!
Эвертон еще не на все грабли ПЛ наступил: Биляш, Ньяссе, Траоре. Но надо брать, ведь днищенская АПЛ гребет все мало-мальски подходящее.
12:11
Бармалей3000
Эвертон в России очень вероятно был бы чемпионом!!!
12:09
Fedor062
Алан, переходи и не думай!!!
12:03