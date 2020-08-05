Роман Бабаев: «Гайч перешел в ЦСКА не под давлением агента. Им интересовалась «Рома»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что финансовый фактор не был решающим в выборе нападающего Адольфо Гайча, который подписал контракт с армейцами.

— У кого выиграли конкуренцию у Гайча. Писали про «Брюгге». А также про интерес «Ромы» и даже «Барселоны»

— Про «Барселону» не знаю. Тоже читал, но никаких подтверждений у меня нет. Скауты «Ромы» действительно выходили на Гайча. Были и другие команды. В частности, бельгийский клуб.

Мы довольны в том числе и тем, что футболист сам взвесив все «за» и «против» решил перейти к нам. Причем финансовые условия были плюс-минус одинаковые. Наверное, ЦСКА предложил чуть более интересные условия — не стану скрывать. Но это не стало решающим фактором.

Общались с Адольфо, привлекали к переговорам тех футбольных людей, которых мы знаем в Аргентине. Нападающий получил больше информации о ЦСКА, пообщался с нами, с Виктором Михайловичем Гончаренко и сделал выбор в пользу армейце, приехал в Россию с легким сердцем. Потому что нам не хочется только деньгами мотивировать футболиста, тем более в столь юном возрасте. Это не всегда правильный путь.

К тому же мы знаем, что у аргентинских игроков адаптация в России проходит чуть сложнее, чем у бразильцев. Но Гайч сам принял такое осознанное решение, а не под давлением агента. Это очень важно для нас. Сейчас он уже с командой. Несмотря на тяжелый перелет, у него хорошее настроение. Улыбка на лице. Осталось дело за малым — забивать голы. (Виталий Айрапетов)