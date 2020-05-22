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Роман Авдеев: «Не рассматриваем Семина на пост главного тренера «Торпедо»

14:38
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Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» рассказал, что клуб не заинтересован в сотрудничестве с Юрием Семиным. Он уйдет из «Локомотива».

— Не рассматриваем Семина на пост главного тренера. У нас контракт с Игнашевичем. Те задачи по контракту, которые он должен был выполнить, он выполнил. И в следующем сезоне Игнашевич будет главным тренером. Проще всего кидать камни в главного тренера. Но лучше его поддержать.

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