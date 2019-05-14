Роман Асхабадзе: "У Цорна нет опыта работы в клубе. А это совершенно другое направление"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе прокомментировал "СЭ" кадровые перестановки в клубе.

Во вторник Сергей Михайлов был назначен заместителем председателя совета директоров "Спартака", а Томас Цорн – генеральным директором клуба.

– С Цорном лично не знаком, – сказал Асхабадзе. – Единственное, что знаю – он является матч-агентом. Занимается организацией сборов для клубов и национальных команд, проводит товарищеские матчи. Посмотрим, как у него сложится в "Спартаке". Специалист он молодой, ожидать можно всякого. Опыта работы в футбольном клубе у Томаса нет, а это совершенно другое направление. Знаю многих матч-агентов, знаю, чем они занимаются и могу сказать, что их деятельность совершенно отличается от специфики работы на административной должности в клубе.

– В чем должна быть главная задача Цорна в "Спартаке"?

– Сложно сказать, это должен определить совет директоров и непосредственно назначенный на должность заместителя председателя совета Сергей Михайлов.

– Что думаете по назначению Михайлова?

– Давно знаю Сергея Анатольевича, он уже долго входит в совет директоров "Спартака". Присутствовал на всех совещаниях и собраниях клуба, вникал в рабочие процессы, которые касались его направления. Уверен, что назначение Михайлова добавит исполнительности и дисциплины, а дальше нужно смотреть, какой функционал у него будет. (Иван Торопцев)​

Томас Цорн. Он будет отвечать за трансферы в "Спартаке" //

Сергей Михайлов. Он заменит Наиля Измайлова в "Спартаке"

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