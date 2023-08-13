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Сегодня, 23:01

Нобоа отказался отвечать на вопрос о получении российского гражданства

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с журналистами подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

— Нам чуть-то не повезло. Мы пропустили со стандартов. Это футбол, так бывает. Нужно посмотреть, что будет в следующих наших играх, потом уже делать выводы. Нам сложно было бороться во втором тайме из-за красной карточки. Я спросил у судью, может ли он посмотреть ВАР. Рефери ответил, что нет. Хорошо, играем дальше. Нет проблем. Мы плохо обороняемся. Очень стараемся, но видно, что у нас в команде много молодых игроков. Стараемся сделать все, что возможно. Пока так.

— Что с вашим российским гражданством?

— Футбол. Только футбол.

— Почему вы пропустили первые матчи сезона?

— У меня были некоторые проблемы с коленом. Надо было сделать плазму. Сейчас все хорошо.

— У вас нет лишнего веса, вы в хорошей форме?

— Стараюсь! Я играю в футбол, потому что мне нравится это. Если я не чувствую себя счастливым на поле, я не играю. Сейчас я делаю все возможное, выкладываюсь на все сто процентов.

— В команде много молодых ребят, с чем это связано?

— Пока что так складывается. Усилений нет. Нужны новые футболисты в команду. У нас слишком много изменений по сравнению с нашим старым составом.

Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. В текущем сезоне 38-летний футболист провел 2 матча в чемпионате России и отметился 1 голом. На данный момент ЦСКА занимает 3-ю строчку в турнирной тбалице РПЛ, набрав 9 очков.

Кристиан Нобоа
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
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