Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился своими впечатлениями от работы в ДЮСШ армейского клуба.

– Позади лишь небольшой отрезок времени в новой роли, – цитирует официальный сайт ЦСКА Гусева. – Я пока учусь, осваиваюсь, какие-то вещи даже конспектирую. Стараюсь по максимуму помогать Максиму Эдуардовичу Бокову. Перенимаю у него опыт, он постоянно подсказывает в каких-то моментах, отвечает на мои вопросы. Сейчас я всем доволен!

– Какие ощущения испытываете во время матчей, ведь наблюдать за игрой с тренерской скамейки – это новый опыт для вас?

– Да, я даже не думал, что будут такие переживания! Состояние приближенное к тому, которое было во времена игровой карьеры, даже на судей хочется покричать! Но больше, конечно, стараюсь подсказывать нашим подопечным. Иногда это срабатывает, иногда нет. Они молодцы, слышат то, что мы с Максимом Эдуардовичем им говорим, стараются это выполнять. Не видел, какими они были в прошлом году, только по истечении какого-то времени мы поймем, удалось ли их чему-то обучить, стали ли они прибавлять. В Зимнем первенстве были очень неплохие моменты, но работы еще непочатый край.

– Понятно, что прошло совсем немного времени, но можете ли уже сказать, что увлечены тренерской профессией и в дальнейшем есть желание перейти к самостоятельной работе?

– Конечно. Для этого я сейчас и учусь, потому и пришел в эту сферу. Мне все нравится, есть огромное желание. Не хочется стоять на месте, хочется двигаться дальше. И с каждым днем работать все интереснее!