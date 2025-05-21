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Гусев: «Спокойно приедем в Краснодар, в день игры дадим ребятам выспаться, и вперед в бой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ролан Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» объяснил, почему команда поедет на матч РПЛ против «Краснодара» непосредственно накануне матча, а не за день до игры. Игра состоится в субботу, 24 мая.

«Наверное, да (психологический момент), потому что я и пообщался с ребятами, и все-таки они говорят, вот это вот состояние ожидания — ты еще сутки находишься там, плюс у тебя там тренировка, вот это все, ходишь, постоянно эти мысли, постоянно думаешь об этом. Хотя я не думаю, что это как-то так ключевую роль будет играть. Все равно ключевую роль будет другое совершенно. Уже непосредственно на футбольном поле. Ну как-то так я решил, что лучше нам поехать 23-го числа. Спокойно приедем, вечером уже поужинаем, да, приедем поздно, да, тяжелая дорога, но в день игры дадим ребятам выспаться, на завтрак по желанию, кто захочет — встанет, кто захочет — будет спать, и вперед в бой», — сказал Гусев.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 64 очками. «Зенит», идущий на второй строчке, отстает на 1 очко. «Краснодар» не станет чемпионом в случае, если проиграет «Динамо», а «Зенит» не уступит «Ахмату».

Бителло и&nbsp;Даниил Фомин.Ролан Гусев неудержимый. Третья победа и третье место с «Динамо»

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Ролан Гусев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА 1 : 3
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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