Гусев: «Спокойно приедем в Краснодар, в день игры дадим ребятам выспаться, и вперед в бой»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» объяснил, почему команда поедет на матч РПЛ против «Краснодара» непосредственно накануне матча, а не за день до игры. Игра состоится в субботу, 24 мая.

«Наверное, да (психологический момент), потому что я и пообщался с ребятами, и все-таки они говорят, вот это вот состояние ожидания — ты еще сутки находишься там, плюс у тебя там тренировка, вот это все, ходишь, постоянно эти мысли, постоянно думаешь об этом. Хотя я не думаю, что это как-то так ключевую роль будет играть. Все равно ключевую роль будет другое совершенно. Уже непосредственно на футбольном поле. Ну как-то так я решил, что лучше нам поехать 23-го числа. Спокойно приедем, вечером уже поужинаем, да, приедем поздно, да, тяжелая дорога, но в день игры дадим ребятам выспаться, на завтрак по желанию, кто захочет — встанет, кто захочет — будет спать, и вперед в бой», — сказал Гусев.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 64 очками. «Зенит», идущий на второй строчке, отстает на 1 очко. «Краснодар» не станет чемпионом в случае, если проиграет «Динамо», а «Зенит» не уступит «Ахмату».