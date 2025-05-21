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Гусев: «Будучи тренером, ты еще больше волнуешься, чем будучи игроком»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ролан Гусев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» ответил на вопрос, были ли у него сомнения, когда получил предложение возглавить команду.

«Сомнения всегда существуют. И будучи игроком, ты волнуешься. И будучи тренером, ты еще больше волнуешься. Получится, не получится. Я, конечно, понимал, что может получиться, может не получиться. Но для меня ключевое было донести до ребят, что мы не можем играть в обороне, чтобы нас очень легко вскрывали.

Да, мы можем пропустить гол. Да, может быть, момент может появиться возле наших ворот, но как он появляется? Как это все происходит? Это не должно быть, скажем так, легко вскрываться зоной. Это не должны к нам легко заходить с полуфлангов, флангов. Мы не должны пропускать быстрые атаки. У нал баланс постоянный должен быть. Я сразу заявил ребятам, что мы будем играть плюс один в обороне всегда. Мы не будем оставаться один в один. У нас плюс один, да, по ситуации это может быть плюс один, но в большинстве это может быть эпизод. Но в большинстве своем, если это два, значит это три, если это три, значит это четыре. Всегда баланс плюс один игрок», — сказал Гусев.

Бителло и&nbsp;Даниил Фомин.Ролан Гусев неудержимый. Третья победа и третье место с «Динамо»

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Ролан Гусев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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