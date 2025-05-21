Гусев: «Будучи тренером, ты еще больше волнуешься, чем будучи игроком»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» ответил на вопрос, были ли у него сомнения, когда получил предложение возглавить команду.

«Сомнения всегда существуют. И будучи игроком, ты волнуешься. И будучи тренером, ты еще больше волнуешься. Получится, не получится. Я, конечно, понимал, что может получиться, может не получиться. Но для меня ключевое было донести до ребят, что мы не можем играть в обороне, чтобы нас очень легко вскрывали.

Да, мы можем пропустить гол. Да, может быть, момент может появиться возле наших ворот, но как он появляется? Как это все происходит? Это не должно быть, скажем так, легко вскрываться зоной. Это не должны к нам легко заходить с полуфлангов, флангов. Мы не должны пропускать быстрые атаки. У нал баланс постоянный должен быть. Я сразу заявил ребятам, что мы будем играть плюс один в обороне всегда. Мы не будем оставаться один в один. У нас плюс один, да, по ситуации это может быть плюс один, но в большинстве это может быть эпизод. Но в большинстве своем, если это два, значит это три, если это три, значит это четыре. Всегда баланс плюс один игрок», — сказал Гусев.