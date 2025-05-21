Гусев: «Я знаю чего хочу — чтобы «Динамо» стало чемпионом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» объяснил, почему после завершения карьеры жил в Испании, но вернулся в Россию.

«Потому что это моя родина, в первую очередь. Я туда уехал после окончания карьеры перезагрузиться, потому что, когда ты проходишь такой период времени в футболе, ты уставшим человеком находишься в лет 35, физически я имею в виду. Ну, вот у меня было такое состояние, я реально был таким, и морально, и психологически, и физически. Была у меня такая усталость, мне реально просто хотелось взять и отдохнуть какие-то полгода, год. Но потом, когда отдохнул, я понял, что не смогу — мне просто хотелось опять футбола, мне просто хотелось хотя бы для начала пойти на стадион, сходить на матчи какие-то, вживую это все ощутить, посмотреть. И потом, я говорю, мне уже предложили, когда работал в академии, стать помощником. Я сразу согласился и начал проходить определенные этапы, которые, считаю, должен был проходить. Опять же, это мне сказал Валерий Георгиевич, что должен пройти определенные этапы. Я знаю, чего хочу, — чтобы «Динамо» стало чемпионом», — сказал Гусев.

В 30-м туре «Динамо» сыграет против «Краснодара». Матч состоится в субботу, 24 мая.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 64 очками. «Зенит», идущий на второй строчке, отстает на 1 очко. «Краснодар» не станет чемпионом в случае, если проиграет «Динамо», а «Зенит» не уступит «Ахмату». «Динамо» с 56 очками идет на 4-й строчке.