Родионов стал старшим врачом «Локомотива»

Александр Родионов назначен на должность старшего врача «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.

«Медицинский штаб нашей команды во главе с Игорем Калюжным усилился опытным специалистом.

Впервые Родионов оказался в «Локо» еще в 2011 году и проработал в клубе два года. После этого возглавлял медицинские штабы в грозненском «Ахмате», мини-футбольном «Норильском Никеле», алматинском «Кайрате» и московском «Динамо». Также занимал должность врача молодежной сборной России.

Александр Владимирович присоединился к нам уже на нынешнем сборе. Желаем плодотворной работы и отсутствия травм у наших футболистов» — говорится в сообщении клуба.

12 января «Динамо» объявило об уходе Родионова. Он работал в клубе с июля 2016 года, а с 2021-го — в качестве главного врача.