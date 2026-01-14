Академия Мамаева и Смолова может открыть филиал в Абу-Даби

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе футбольной академии в ОАЭ.

«Наша академия работает. Находимся в завершающей стадии заключения договора по открытию филиала в Абу-Даби. Надеюсь, в ближайшее время заключим договор — тогда у нас будет три филиала. Развиваемся, стараемся соблюдать намеченные планы. Работа кипит. Федор на данный момент гораздо больше вовлечен, чем ранее. Раньше в связи с профессиональной деятельностью он не мог этого делать. Сейчас Федор в ОАЭ, погружается в жизнь академии и ее структуру. Думаю, нам это только поможет», — сказал Мамаев «СЭ».

В 2023 году Мамаев и бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов открыли футбольную академию в ОАЭ.