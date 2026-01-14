«Крылья Советов» и ЦСКА договорились о прекращении аренды Гайча

Нападающий Адольфо Гайч покинул «Крылья Советов», сообщает пресс-служба клуба.

«Крылья Советов» и ЦСКА договорились о прекращении аренды 26-летнего аргентинца. Гайч выступал за самарцев с сентября 2025 года. За это время на его счету 6 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Контракт футболиста с армейцами рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

После 18 туров «Крылья Советов» с 17 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 36 очками — на четвертой строчке.