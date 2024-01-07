Sport24: Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства
Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства, утверждает Sport24.
25-летний вингер в ближайшее время должен стать игроком «Маккаби» из Хайфы. 5 января сообщалось, что россиянин успешно прошел медобследование перед завершением перехода.
Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за бело-голубых 13 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.
Источник: Sport24
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|
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|9
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|17
|
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|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|18
|3
|4
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|00:00
|
Зенит – Спартак
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|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
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Ассистенты
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Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
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|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
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|И
|К
|Ж
|
|
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|1
|3
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|
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Оренбург
|15
|1
|5
|
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|1
|5
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