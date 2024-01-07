Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:14

Sport24: Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства, утверждает Sport24.

25-летний вингер в ближайшее время должен стать игроком «Маккаби» из Хайфы. 5 января сообщалось, что россиянин успешно прошел медобследование перед завершением перехода.

Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за бело-голубых 13 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

Источник: Sport24
Даниил Лесовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
1
2
Читайте также
30 лет самому дикому преступлению в истории спорта. Как фигуристка наняла «киллера»
Олимпийский чемпион Васильев рассказал, что ему предлагали 10 тысяч долларов за убийство
Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет
Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка
Военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • missmarpl

    То есть иудей подался на историческую родину? А ведь вроде нигде раньше не афишировал, что он - еврей, и тут вдруг вжик- и по стопам Галкина! Ну, кто следующий?

    07.01.2024

  • meat58

    Талантливый игрок . Может в Маккаби раскроется полностью . Удачи !

    07.01.2024

    • Чепчугов надеется, что в Россию продолжат приезжать игроки и тренеры из разных стран

    «Родина» арендовала полузащитника «Рубина» Кузнецова
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
    2
    		 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
    3
    		 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
    4
    		 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
    5
    		 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
    6
    		 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
    7
    		 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
    8
    		 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
    9
    		 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
    10
    		 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
    11
    		 Факел 18 5 6 7 15-19 21
    12
    		 Урал 18 5 4 9 18-28 19
    13
    		 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
    14
    		 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
    15
    		 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
    16
    		 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    2.03 00:00
    Зенит – Спартак
    		 - : -
    2.03 00:00
    Ростов – Кр. Советов
    		 - : -
    2.03 00:00
    Краснодар – Рубин
    		 - : -
    2.03 00:00
    ЦСКА – Оренбург
    		 - : -
    2.03 00:00
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    2.03 00:00
    Ахмат – Урал
    		 - : -
    2.03 00:00
    Балтика – Сочи
    		 - : -
    2.03 00:00
    Пари НН – Факел
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Матео Кассьерра

    Матео Кассьерра

    Зенит

    		 14
    Бенхамин Гарре

    Бенхамин Гарре

    Крылья Советов

    		 8
    Джон Кордоба

    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 8
    П
    Квинси Промес

    Квинси Промес

    Спартак

    		 6
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Локомотив

    		 6
    Александр Соболев

    Александр Соболев

    Спартак

    		 5
    И К Ж
    Виктор Александров

    Виктор Александров

    Пари Нижний Новгород

    		 15 1 3
    Брайан Мансилья

    Брайан Мансилья

    Оренбург

    		 15 1 5
    Виктор Мелехин

    Виктор Мелехин

    Ростов

    		 16 1 5
    Вся статистика

    Наши в НХЛ

    Новости
    RSS RSS
    Все новости