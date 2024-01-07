Sport24: Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства, утверждает Sport24.

25-летний вингер в ближайшее время должен стать игроком «Маккаби» из Хайфы. 5 января сообщалось, что россиянин успешно прошел медобследование перед завершением перехода.

Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за бело-голубых 13 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.