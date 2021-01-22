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Роберто Манчини: «Кокорин — бесценный футболист. Он мог бы играть даже за «Реал»

14:46
Роберто Манчини и Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
Роберто Манчини и Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
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Бывший главный тренер «Зенита», наставник сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал переход российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Я работал с Кокориным в «Зените» на протяжении года и могу отозваться о нем только положительно, и как об игроке, и как о человеке. Я сужу по тому, что видел на поле и, уверяю, Кокорин — чемпион. Он мог бы играть за любую команду мира, даже за «Реал». Утонченная работа ногами, сильный удар головой, способность действовать в подыгрыше. Жаль, что он травмировал колено в марте 2018 года и мы лишились его до конца сезона, его ценность бесспорна.

Повторюсь, у Александра есть качества чемпиона. Конечно, ему понадобится время на адаптацию к итальянскому чемпионату, но это очень ценный игрок. На мой взгляд, это хороший трансфер для «Фиорентины», — приводит La Nazione слова Манчини.

В четверг «Спартак» объявил о достижении договоренности с «Фиорентиной» о переходе нападающего Александра Кокорина.

29-летний форвард выступал за московский клуб с августа 2020 года. Кокорин провел за красно-белых 10 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

В настоящий момент «Фиорентина» находится на 14-м месте в турнирной таблице серии А, имея в активе 18 очков.

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